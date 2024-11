Veneto – Ucciso 40enne: ferite da taglio sul corpo

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un uomo di 40 anni, di origine albanese, è stato ucciso nella notte a Marghera, nei pressi di via Rizzardi, non lontano dalla stazione ferroviaria di Mestre. L’omicidio sarebbe avvenuto durante uno scontro violento in cui la vittima ha riportato diverse ferite da taglio. Nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario del 118, l’uomo è deceduto sul posto.

La vittima si trovava in compagnia del fratello, rimasto ferito durante l’aggressione. Sul luogo del delitto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato immediate indagini per ricostruire l’accaduto.

Due uomini di nazionalità macedone sono stati fermati come presunti responsabili. L’episodio è ora al vaglio degli investigatori delle Volanti e della Squadra Mobile della polizia lagunare, impegnati a far luce sulle circostanze e sul movente del crimine.