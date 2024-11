Veneto – Trovato vivo anziano finito in un burrone

TARZO, TROVATO VIVO IN UN BURRONE L’ANZIANO DI CUI NON SI AVEVANO NOTIZIE DA IERI

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

È stato trovato questa mattina in un burrone, leggermente ferito, ma vivo l’anziano di Tarzo di cui non si avevano notizie da ieri pomeriggio. Il recupero questa mattina da parte dei vigili del fuoco e soccorso alpino, dopo la segnalazione da parte di un parente che l’ha scorto in un burrone. L’uomo è stato recuperato con una barella e portato fino al piano stradale dove è stato preso in cura dai sanitari.

Le ricerche dei vigili del fuoco erano iniziate nella giornata di ieri, con squadre a terra, cinofili e droni e personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso), che hanno operato dall’unità di comando locale per coordinare le ricerche.