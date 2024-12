Veneto – Trovato morto in un garage: era stato sfrattato

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Treviso piange Marco Magrin, 53enne originario di Padova, trovato senza vita sabato scorso in un garage di via Castagnole, dove era costretto a vivere dopo essere stato sfrattato dall’appartamento che aveva condiviso con la compagna. Nonostante avesse trovato un lavoro presso un’azienda di Canizzano specializzata nella sfilettatura del pesce, l’uomo non era riuscito a trovare una nuova casa, nonostante i ripetuti appelli pubblicati su Facebook nei gruppi locali.

Venerdì, Magrin non si era presentato al lavoro, destando preoccupazione tra colleghi e amici. Sabato, alcuni conoscenti, tra cui frequentatori del bar Bottolo che Marco visitava spesso per scambiare due chiacchiere, hanno deciso di cercarlo. Una residente ha indicato loro che da mesi viveva nel garage della stessa abitazione da cui era stato sfrattato, un dettaglio che Magrin, per pudore, aveva tenuto per sé, sperando che fosse solo una sistemazione temporanea.

Allertati, i vigili del fuoco hanno forzato la serratura del box, trovando Marco privo di vita, ancora vestito con berretto e giacca. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Treviso per effettuare gli accertamenti del caso. Si ipotizza che l’uomo sia stato stroncato da un infarto, complice un pregresso problema cardiaco.

La salma è stata trasferita all’obitorio di Treviso e successivamente affidata al padre Emilio e alla sorella Paola, residenti nella zona di Camposampiero. I funerali si terranno domani, 4 dicembre, nella chiesa parrocchiale di Fratte di Santa Giustina in Colle.

Una tragedia che mette in luce le difficoltà di chi, nonostante gli sforzi per rimettersi in piedi, si scontra con l’assenza di risposte e opportunità, lasciando un vuoto che la comunità fatica a colmare.