VENETO – Trovato in un fiume il cadavere di una 26enne

Domenica mattina, nel Comune di Vigasio, è stato rinvenuto il corpo senza vita di una giovane donna, 26enne originaria del Mantovano. Il cadavere è stato avvistato da un passante, incastrato tra le griglie del fiume Tartaro. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco. Intorno alle ore 9. Il corpo, ritrovato privo di indumenti, non presentava evidenti segni di violenza. È stato successivamente trasportato al reparto di Medicina Legale dell’ospedale di Borgo Roma, dove verranno effettuati esami approfonditi per determinare le cause del decesso e condurre analisi tossicologiche.

Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Villafranca e al Nucleo Investigativo di Verona, che stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita della ragazza per fare luce su questa drammatica vicenda.