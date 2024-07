VENETO – Trovato cadavere nel Piave

Poco dopo mezzogiorno, di giovedì 11 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo il Piave tra San Donà e Musile di Piave per il recupero del corpo privo di vita di un uomo. L’allarme è stato dato da un pescatore che ha visto il corpo galleggiare sul Piave. I vigili del fuoco intervenuti con l’elicottero Drago 149 hanno calato un sommozzatore che ha vincolato la salma fino all’intervento dei colleghi di San Donà sul posto anche con un gommone. Il corpo dell’uomo è stato portato fino in località Passarella dove è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per il riconoscimento.

Potrebbe trattarsi di Maurizio Contessotto, 70enne scomparso il 6 luglio e del quale era stata denunciata la scomparsa. L’uomo, residente a Maserada di Piave, si era allontanato dalla propria abitazione con una BMW 318d grigio scuro, facendo perdere le proprie tracce.