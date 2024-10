Veneto – Cadavere trovato a Jesolo: è di Gianfranco Zamuner

Aggiornamento

Il corpo ritrovato è del 78enne Gianfranco Zamuner, caduto in acqua il 9 ottobre scorso durante le manovre per movimentare il ponte di barche a Fossalta di Piave (Venezia) durante l’ultima ondata di maltempo in Veneto. I familiari hanno riconosciuto il corpo.

Notizia

Un cadavere è stato trovato questa mattina, 22 ottobre, in una darsena a Jesolo dal personale della Capitaneria di Porto. Sul posto sono intervenuti anche carabinieri e vigili del fuoco, ma l’identificazione del corpo non è ancora stata confermata.

Secondo alcune ipotesi, potrebbe trattarsi di Gianfranco Zamuner, il 78enne scomparso nel Piave il 9 ottobre scorso. L’uomo era stato trascinato via dalla piena del fiume mentre manovrava un ponte. Tuttavia, l’identità della salma deve ancora essere accertata.

La nota dei vigili del fuoco

JESOLO (VE), INDIVIDUATA LA SALMA DI UOMO SUL PIAVE

Alle 7:30 di martedì, i vigili del fuoco sono intervenuti sul fiume Piave a Cortellazzo di Jesolo, poco prima della foce all’altezza di via Oriente, per il recupero del corpo di un uomo. La segnalazione ai vigili del fuoco da parte della guardia costiera.

La salma è stata recuperata dalla squadra dei vigili del fuoco del locale distaccamento è messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per il riconoscimento del corpo. Potrebbe trattarsi del 70enne caduto in acqua, mentre era intento a manovrare il ponte di barche Zamuner a Fossalta di Piave (VE).