Veneto – Troppo stanchi per tornare: recuperati due giovani bloccati in montagna

Ieri sera verso le 21 il Soccorso alpino di Auronzo è stato attivato dalla Centrale del 118, su richiesta di due escursionisti inglesi bloccati sulla Forcella del Camoscio. I due ragazzi di 25 e 21 anni, erano scesi dalla cima del Paterno, stanchi ed affaticati. Ormai buio e senza pile per illuminarsi il cammino, erano stati costretti a fermarsi. Una squadra ha raggiunto in jeep il Rifugio Lavaredo per poi proseguire a piedi superando le gallerie e la Ferrata. Una volta dai due, che erano dotati di imbrago, i soccorritori li hanno assicurati in corda corta per superare il tratto più esposto. Ritornati al fuoristrada, li hanno accompagnati alla loro auto al parcheggio del Rifugio Auronzo.