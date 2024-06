VENETO – Tre auto in fiamme: indagano i carabinieri

Intervento dei vigili del fuoco, intorno alle 10:30 di venerdì 7 giugno, per l’incendio di tre automobili parcheggiate in via Piemonte, a Salzano (VE): nessuna persona coinvolta.

Impegnate a spegnere le fiamme, le squadre dei vigili del fuoco di Mira e di Mestre con due autopompe e un’autobotte. Danneggiata anche una quarta auto.

Accertamenti in corso sulle cause del rogo. Sul posto anche i carabinieri. L’intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area è in fase di conclusione.