Veneto – Tre agenti aggrediti e feriti in carcere

Tre agenti della polizia penitenziaria del carcere di Padova sono stati aggrediti e feriti da un detenuto straniero. A darne notizia è la Fns-Cisl del Veneto, che ha spiegato come l’episodio sia avvenuto mentre gli agenti stavano accompagnando il detenuto in infermeria. Improvvisamente, l’uomo si è scagliato contro di loro, causando ferite che sono state poi curate dal personale medico.

Poche ore dopo, all’interno dello stesso istituto, la polizia penitenziaria è intervenuta nuovamente per sedare una rissa tra due gruppi contrapposti di detenuti. La situazione è stata risolta grazie all’intervento tempestivo degli agenti e alla mediazione del direttore dell’istituto.

“La sequenza di questi episodi – sottolinea la Fns-Cisl – evidenzia la grave situazione in cui versa il carcere di Padova, che non si discosta molto dalla condizione generale degli altri istituti della regione”. Il sindacato mette in evidenza criticità strutturali e gestionali: sovraffollamento, con 220 detenuti ospitati rispetto ai 188 posti regolamentari; disturbi psichiatrici tra i reclusi; carenza di personale, spesso distolto per essere impiegato in altre sedi o servizi. Inoltre, si segnala la difficoltà nel gestire soggetti particolarmente problematici, per i quali mancano sezioni adeguate a contenerli.

“La polizia penitenziaria di Padova – conclude la Fns-Cisl – si trova ad affrontare queste difficoltà quotidianamente. Abbiamo più volte sollecitato l’Amministrazione e le Istituzioni affinché vengano adottati strumenti concreti per garantire maggiore sicurezza agli agenti”.