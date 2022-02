VENETO – Travolto sulle strisce pedonali: muore 19enne

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Grave incidente a Mira ieri sera. Un 19enne del posto, Marco Scroccaro, ha perso la vita dopo essere stato investito mentre faceva jogging e stava attraversando le strisce pedonali, sulla bretella della Reckitt Benckiser a Mira, poco prima dello svincolo per la Romea. I sanitari del 118 arrivati sul posto ne hanno constatato il decesso. Sul posto anche la polizia locale di Mira. Il traffico è stato bloccato in entrambe le dirazioni di marcia per tre ore, fino alle 22.30. Sotto choc la comunità di Mira. Marco era uno studente molto promettente e studiava lirica al conservatorio Benedetto Marcello di Venezia.