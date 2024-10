Veneto – Tragedia sul lavoro: operaio muore schiacciato da un tornio

Ore 15 – Nota dei vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco alle 11 di giovedì 17 ottobre per soccorrere un uomo di 88 anni, Damiano Mazzon, rimasto schiacciato sotto un tornio, all’interno di un ricovero di attrezzi in via Bellini a gaggio di Marcon (VE).

Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Mestre con un’autopompa e un’autogru, hanno estratto l’uomo per affidarlo alle cure del personale sanitario del 118. Purtroppo nonostante i soccorsi, il medico ne ha dovuto constatare il decesso. Sul posto il funzionario di guardia dei vigili del fuoco. Indagini in corso da parte dei carabinieri e dei tecnici dello SPISAL per l’accertamento sulle cause dell’incidente. Damiano Mazzon era il fondatore, ora in pensione, dell’officina Mazzon Auto.

La notizia

Tragico incidente sul lavoro questa mattina in un’azienda di via Bellini 8 a Marcon (VE). Intorno alle 11, un operaio è rimasto vittima di un fatale infortunio dopo essere stato schiacciato da un tornio mentre stava lavorando vicino al pesante macchinario utilizzato per la lavorazione dei metalli. È stato improvvisamente travolto, subendo ferite gravissime. I soccorsi sono stati tempestivi: i vigili del fuoco di Mestre hanno messo in sicurezza l’area e liberato l’operaio, mentre i sanitari del 118 hanno tentato di prestare le prime cure. Tuttavia, le condizioni dell’uomo sono apparse immediatamente critiche e, nonostante i tentativi, non è stato possibile salvarlo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i tecnici dello Spisal (Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro) per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica e verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza. Le indagini sono attualmente in corso e gli investigatori stanno cercando di stabilire eventuali responsabilità.