Veneto – Torna dal Congo e muore per sospetta febbre con emorragia: attivati accertamenti

Un uomo di 55 anni, Andrea Poloni, originario di Montebelluna e residente a Trevignano, è stato trovato morto lunedì 16 dicembre nella sua abitazione a causa di una febbre alta con emorragia interna, poco dopo il suo rientro da un viaggio in Congo. Il personale del Suem 118, intervenuto nel pomeriggio, non ha potuto fare nulla per salvarlo.

Poloni, che aveva recentemente viaggiato in Congo, potrebbe aver contratto un virus letale, che ha causato centinaia di vittime in Africa. Le autorità sanitarie, in collaborazione con l’Istituto Spallanzani di Roma, stanno eseguendo gli accertamenti necessari per determinare con precisione la causa del decesso.

L’abitazione dell’uomo è stata isolata, mentre l’unica persona che è venuta in contatto con lui è stata posta in isolamento fiduciario e monitorata.

Le autorità sanitarie locali hanno attivato tutte le misure previste dalla normativa di sanità pubblica, in accordo con il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità. Fino ad oggi, in Italia era stato segnalato un solo caso legato alla malattia del Congo, ma il decesso di Poloni sarebbe il primo caso di morte legato al virus africano nel nostro Paese.