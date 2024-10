Veneto – Tir a fuoco sul Passante: paura e code

A4, SEMIRIMORCHIO IN FIAMME A SPINEA

Poco dopo, le 5:30 di martedì 15 ottobre, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’autostrada A4 poco prima dello svincolo per Spinea in direzione Trieste per l’incendio di un mezzo pesante che trasportava ricambi per auto: nessuna persona è rimasta ferita.

L’autista durante la marcia si è accorto che qualcosa non andava, ha accostato ed è sceso riuscendo a staccare la motrice, mentre le fiamme avevano già interessato il semirimorchio.

Le squadre dei vigili del fuoco accorse da Mira e Mestre con un’autopompa e un’autobotte, hanno spento con la schiuma il mezzo completamente avvolto dalle fiamme. Ancora in corso le ultime operazioni di bonifica. Sul posto il personale di autostrade e la polizia stradale.

Le cause dell’incendio sono al vaglio delle squadre intervenute.