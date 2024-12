Veneto – Terribile scontro fra un’auto e un furgone Amazon: un morto e un ferito

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

RIESE PIO X – Un drammatico incidente si è verificato nella tarda mattinata di giovedì 12 dicembre, poco dopo le 11:30, in via Schiavonesca. Uno scontro tra una Toyota Yaris e un furgone Amazon ha causato la morte di un uomo di 89 anni e il ferimento del conducente del furgone. Si tratta di Sergio Piva, ex caporeparto della Berco.

I vigili del fuoco, giunti sul posto da Castelfranco Veneto, hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti. Nonostante il rapido intervento, l’automobilista della Yaris, rimasto incastrato nell’abitacolo, è deceduto. Il medico del Suem, accorso sul luogo, non ha potuto far altro che constatare il decesso. Il conducente del furgone, che si è ribaltato durante l’impatto, è stato estratto e trasferito in ospedale con ferite di media gravità.

La polizia locale della Marca Occidentale si è occupata di deviare il traffico e di eseguire i rilievi per accertare la dinamica dell’incidente. Le operazioni di messa in sicurezza e rimozione dei mezzi si sono concluse intorno alle 14:00.

In corso le indagini per chiarire le cause dello scontro.