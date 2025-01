Veneto – Terribile schianto in statale: morta giovane coppia, figlia di 4 anni grave

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Un drammatico schianto si è verificato nella tarda serata di mercoledì lungo la Strada Regionale 11, nel territorio comunale di Bussolengo. Un’auto in viaggio verso Peschiera del Garda è uscita autonomamente di strada, schiantandosi contro un platano poco dopo la rotonda che conduce al centro commerciale La Grande Mela.

Il bilancio è terribile: due giovani genitori, un uomo di 32 anni e una donna di 31, entrambi di origine cinese, hanno perso la vita sul colpo. La figlia di 4 anni, che si trovava sul sedile posteriore, è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportata in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento, dove si trova ricoverata in gravi condizioni.

I soccorsi sono intervenuti tempestivamente con due ambulanze, un’automedica e due mezzi dei vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per liberare gli occupanti del veicolo e mettere in sicurezza l’area. Tuttavia, per i due adulti non c’è stato nulla da fare: l’impatto è stato fatale.

La polizia stradale sta conducendo le indagini per chiarire le cause dell’incidente. Al momento non si esclude che la perdita di controllo del mezzo possa essere stata causata da una distrazione, un malore o le condizioni della strada.