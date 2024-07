VENETO – Tentano il colpo rapinando una coppia e malmenando una loro amica, ma rubano 5 euro e vengono arrestati

Un magro bottino di 5 euro, vanificato dall’arresto da parte dei carabinieri. E’ questo il bilancio di una rapina ad un’abitazione di Caselle di Altivole da parte di due malviventi, un 29enne e un 17enne italiani, provenienti dal Milanese. I due hanno infatti tentato di rapinare due anziani di 95 e 85 anni, malmenando prima un’amica di famiglia (una 61enne rumena, a casa della coppia per portare loro assistenza). Sono entrati in casa da una porta sul retro e si sono trovati davanti la donna. L’hanno afferrata al collo e minacciata con un coltello spingendola contro un muro quando lei ha tentato di divincolarsi. Niente gioielli ed oro però. La coppia non aveva alcunché di valore, per evitare di essere depredata.Hanno trovato solo una banconota da 5 euro e, dopo essere fuggiti a bordo di una Kia grigia, sono stati raggiunti sulla provinciale fra Vallà di Riese Pio X e Altivole dai carabinieri di Castelfranco Veneto, allertati dai vicini degli anziani che hanno notato un giovane aggirarsi per la casa con un coltello. A bordo dell’auto sono stati trovati attrezzi da scasso, torce e guanti. Ora vi è il sospetto i due avessero già colpito in zona, viste le modalità, in particolare a Castello di Godego.