VENETO – Tenta di uccidersi immergendosi in un canale: salvato dai poliziotti

Un uomo di 90 anni è stato salvato in via Goito a Padova da due poliziotti chiamati sul posto dopo che l’anziano era stato visto immergersi nell’acqua di un canale con una cinghia al collo, alla quale era attaccata una borsa. Gli agenti si sono tuffati in acqua e l’hanno tratto in salvo.

Si è poi scoperto che l’uomo aveva inserito nella borsa in tela numerose pietre per farsi trascinare a fondo dal peso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco mentre i sanitari del Suem hanno portato l’anziano in ospedale.