VENETO – Temporali sparsi: allerta gialla in parte della regione

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa, ha emesso un nuovo avviso che prevede per il pomeriggio di oggi mercoledì 5 probabile qualche precipitazione soprattutto sulle zone centro-settentrionali (Adige-Garda e Monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige, Basso Brenta -Bacchiglione, quest’ultimo comprende parte della provincia di Vicenza) in genere modesta a parte qualche possibile rovescio o temporale più che altro sulle zone montane. Nella giornata di mercoledì 6 e nei prossimi giorni non sono previste perturbazioni; saranno comunque presenti, specie nelle ore pomeridiane, condizioni di variabilità o tratti di instabilità sulle zone montane e pedemontane, con qualche piovasco/rovescio/locale temporale.

La criticità idraulica sulle zone Vene-C, Vene-D e Vene-E è riferita al permanere di livelli sostenuti lungo l’asta del fiume Adige, con puntuali criticità al corpo arginale che interessano il tratto a valle di Boara Pisani.

L’avviso vale dalle ore 14 di oggi, alle ore 14 di domani giovedì 6 giugno 2024.

Previsioni Meteo

mercoledì 5 pom/sera. Modesta variabilità, con significativi spazi di sereno seguiti da alcuni addensamenti nuvolosi più frequenti a nord-est; probabile qualche precipitazione soprattutto sulle zone centro-settentrionali, in genere modesta a parte qualche possibile rovescio o temporale più che altro sulle zone montane; per le temperature massime, prevale un contenuto aumento rispetto a martedì.

Giovedì 6

Leggera variabilità, con ampi spazi di sereno; nubi più frequenti da metà giornata sulla parte nord-orientale delle zone montane e alta pianura.

Precipitazioni: Possibile qualche fenomeno da metà giornata, soprattutto nelle zone centro-settentrionali. Generalmente modesto, salvo occasionali rovesci o temporali sulle zone montane.

Temperature: Tendenzialmente in lieve aumento, con alcune modeste controtendenze delle minime sulle Prealpi.

Venti: In quota dai quadranti occidentali, deboli sulle Dolomiti e da deboli a moderati sulle Prealpi; altrove deboli con direzione variabile, con occasionali fasi di moderato rinforzo in pianura dalle ore centrali.

Mare: Perlopiù quasi calmo.

Venerdì 7

Tempo variabile, con ampi spazi di sereno fino al mattino e più nubi da metà giornata nelle zone centro-settentrionali.

Precipitazioni: Possibili fenomeni dal pomeriggio nelle zone centro-settentrionali dell’entroterra; generalmente modesti, salvo locali rovesci o temporali, soprattutto nelle zone montane a nord-est.

Temperature: Minime con variazioni poco significative a nord-est, moderati aumenti in montagna e lievi in pianura; massime in contenuto aumento ovunque.

Venti: In quota dai quadranti occidentali, da deboli a temporaneamente moderati sulle Dolomiti e da moderati a temporaneamente tesi sulle Prealpi; altrove deboli con direzione variabile, con occasionali fasi di moderato rinforzo su costa e zone adiacenti dalle ore centrali.

Mare: Quasi calmo.