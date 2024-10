VENETO – Tamponamento e incendio tra auto e tir: 1 ferito (FOTO)

Pochi minuti dopo l’una di stamane il personale di Concessioni Autostradali Venete è intervenuto insieme ai Vigili del fuoco e la Polstrada per un incidente tra due veicoli, un’auto e un tir, sul Passante di Mestre, seguito da un incendio che ha coinvolto entrambi i mezzi.

Ferito in modo lieve il conducente della vettura. L’episodio è avvenuto al chilometro 392 ovest, in direzione Milano, tra i comuni di Zero Branco (Treviso) e Scorzè (Venezia): le telecamere di Cav hanno inquadrato il tir mentre viene tamponato dalla vettura, che rimane “agganciata” al mezzo pesante.

L’autista è riuscito subito ad accostare in piazzola di sosta prima che dall’auto si sviluppasse l’incendio, che in poco tempo ha avvolto prima il mezzo e poi l’autoarticolato, adibito al trasporto di bobine di alluminio. In salvo entrambi conducenti, uno dei quali, quello dell’auto, ha dovuto poi ricorrere alle cure mediche.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento e bonifica, la Polizia stradale di Venezia e gli Ausiliari della viabilità di Cav, coordinati dal centro operativo di Mestre, che hanno messo in sicurezza operatori e mezzi in transito chiudendo due corsie di marcia.

Nonostante ciò, a causa dello scarso traffico della notte, non si sono registrate code.

Attualmente rimane chiusa la sola corsia di emergenza. Nelle prossime ore, la rimozione delle carcasse dei due mezzi potrebbe richiedere l’istituzione di un nuovo restringimento di carreggiata, con possibili rallentamenti per chi viaggia in direzione Milano.ANSAVENETO