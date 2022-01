VENETO – Tampona un’auto e fugge a piedi: muoiono due cugine, gravi una neonata e una bimba di 2 anni e mezzo

Gravissimo incidente ieri sera (domenica) nell’autostrada A28 (fra Azzano Decimo e Villotta di Chions). Un automobilista bulgaro a bordo di un Suv (Land Rover Defender) ha tamponato una Fiat Panda a bordo della quale vi erano due cugine assieme a una bambina neonata con la sorellina di 2 anni e mezzo. Nello schianto le due donne sono morte.

L’automobilista è sceso dall’auto ed è fuggito a piedi, in stato confusionale, per poi essere preso ed arrestato. Sono morte Jessica Fragasso, 20enne di Mareno di Piave e Sara Rizzotto, 26enne di Conegliano. Le due bambine versano in gravi condizioni in ospedale a Udine

Prima aveva tamponato una Fiat 500 a bordo della quale vi erano i genitori di una delle due ragazze.