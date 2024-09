Veneto – Studentessa picchiata (21 giorni di prognosi) perché ha fatto la spia, colpita anche la madre. Il preside: “Semplice baruffa”

Una studentessa 14enne di una scuola professionale di Noventa Padovana è stata colpita con calci e pugni da alcune compagne dopo aver fatto la spia. La ragazzina era stata sorpresa a fumare nei bagni della scuola quando è stata sorpresa da un collaboratore scolastico. Avrebbe riferito di chi fosse la sigaretta, mettendo nei guai una compagna che, per vendicarsi, avrebbe organizzato il pestaggio della 14enne. Secondo quanto riporta la cronaca locale, anche la madre della ragazza è stata colpita da un pugno, quando è andata dalle ragazze a chiedere spiegazioni. La vittima del pestaggio ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso (21 giorni di prognosi) mentre la madre ha formalizzato denuncia ai carabinieri. Sempre secondo la stampa locale, il preside avrebbe descritto l’episodio (pur condannandolo) come una semplice baruffa che non merita clamore.