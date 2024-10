Veneto – Studentessa investita mentre va a scuola: è gravissima

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Una studentessa minorenne lotta tra la vita e la morte dopo essere stata investita da un’auto mentre si recava a scuola in bicicletta. L’incidente è avvenuto oggi, 28 ottobre, intorno alle 7.30 del mattino, in via San Polo a Sant’Angelo di Piove di Sacco. Le sue condizioni sono risultate subito critiche e, dopo un intervento di stabilizzazione da parte dei sanitari del Suem 118, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Padova, dove è attualmente in prognosi riservata. Le prossime ore saranno decisive per valutarne le condizioni.

L’auto coinvolta nell’incidente si è fermata immediatamente dopo lo schianto. Gli agenti della polizia stradale e i carabinieri sono intervenuti per effettuare i rilievi del caso, ma al momento non è chiara la dinamica dell’incidente. La famiglia della ragazza è stata avvisata e attende notizie dai medici. Nel frattempo, la viabilità nella zona ha subito rallentamenti per un paio d’ore e i veicoli coinvolti potrebbero essere sequestrati in attesa di ulteriori chiarimenti.