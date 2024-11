Veneto – Straniero rapina volontario ai mercatini di Natale, poi aggredisce carabinieri

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un giovane di 25 anni, di origine marocchina, è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri di Verona con l’accusa di rapina, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L’incidente è avvenuto nei mercatini di Natale di via Pallone, dove il 25enne ha aggredito un 67enne romeno, lavoratore per conto di un’associazione benefica, strappandogli il telefono dalle mani.

Un 31enne veronese, che aveva assistito alla scena, è intervenuto per soccorrere la vittima, ma il rapinatore ha reagito con violenza, spintonandolo, facendolo cadere e tentando di rubargli il borsello. Dopo un breve parapiglia, l’aggressore si è allontanato, ma è stato rapidamente raggiunto da due carabinieri in borghese, liberi dal servizio, che erano stati allertati dalle grida delle vittime.

Nonostante il tentativo di fuga, l’uomo è stato fermato con l’arrivo di due pattuglie dei carabinieri. Ha opposto una feroce resistenza, colpendo i militari con pugni, calci e spintoni e sputando contro di loro. L’aggressore ha continuato a dare in escandescenze anche in caserma, rifiutandosi di sottoporsi alle procedure di identificazione.

Il giudice del Tribunale di Verona ha convalidato l’arresto e condannato il 25enne a sei mesi di reclusione con pena sospesa, applicando anche la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Verona.