Veneto – Spruzza lo spray urticante in classe: compagno finisce al pronto soccorso

Molti studenti di una classe della sede staccata. dell’Istituto professionale Giorgi di Bovolone sono rimasti intossicati ed uno è stato portato al pronto soccorso. È successo stamane alle 10 nella scuola veronese con sede in piazzale Aldo Moro a Bovolone: uno studente ha portato in classe una bomboletta di spray urticante al peperoncino e l’ha spruzzata. I compagni sono scappati in corridoio e per almeno un’ora l’aula è rimasta inagibile. Sul posto sono arrivati i carabinieri, il Suem 118 e i vigili del fuoco. I carabinieri hanno individuato il responsabile.