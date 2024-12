Veneto – Spaccia agli automobilisti: trovato in casa mezzo chilo di cocaina

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

I Finanzieri del Comando Provinciale di Padova hanno sequestrato mezzo chilo di cocaina e arrestato un uomo per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione si colloca nel quadro dei servizi di controllo del territorio, mirati a contrastare lo spaccio di droga in contesti urbani.

Durante un servizio nel quartiere Arcella, i militari hanno individuato uno scambio sospetto di sostanze stupefacenti tra un uomo e un acquirente all’interno di un’auto. Subito intervenuti, hanno trovato una dose di cocaina e il denaro consegnato per l’acquisto.

Le successive perquisizioni domiciliari hanno portato alla scoperta di ulteriori dosi già pronte, una quantità non frazionata di cocaina per un totale di 500 grammi, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e un block notes con la contabilità delle cessioni e degli incassi.

Il sospettato è stato arrestato e trasferito alla casa circondariale di Padova. Durante l’udienza di convalida, il giudice ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere.

L’operazione rappresenta un importante risultato nel contrasto allo spaccio di droga, confermando l’impegno delle forze dell’ordine nella tutela della sicurezza del territorio.