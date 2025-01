Veneto – Si spoglia, resta in mutande e gira per la città con un lungo coltello: denunciato

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Mattinata di paura oggi, 21 gennaio, nel centro storico di Treviso, dove un giovane di 23 anni, cittadino pakistano, ha seminato il panico. L’uomo, mentre percorreva a piedi via Roma, si è improvvisamente fermato su uno spartitraffico, si è spogliato restando in mutande e ha estratto un coltello di grandi dimensioni, iniziando a camminare per le strade della città.

L’allarme è stato dato inizialmente da una passante terrorizzata, che ha contattato il 112. Subito dopo sono arrivate altre segnalazioni di cittadini che lo avevano visto già nei pressi di Ponte San Martino, mentre si aggirava con l’arma in mano.

Le forze dell’ordine si sono immediatamente attivate. Grazie alle telecamere di videosorveglianza e a un rapido dispiegamento sul territorio, polizia, carabinieri e polizia locale hanno intercettato e bloccato l’uomo all’altezza di Porta Santi Quaranta.

Il 23enne è stato disarmato e condotto in Questura. Verrà denunciato all’Autorità Giudiziaria per porto abusivo di coltello. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito durante l’episodio, che ha però generato grande preoccupazione tra i cittadini.