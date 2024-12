Veneto – Si finge colf per derubare sei famiglie, denunciata una 44enne

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Si proponeva come collaboratrice domestica su Facebook per ottenere giornate di prova e derubare i proprietari: protagonista della vicenda una 44enne di Vedelago, smascherata e denunciata dai Carabinieri di Istrana e Castelfranco Veneto.

La donna, già nota alle forze dell’ordine, è accusata di furto, ricettazione e minaccia. Le indagini hanno appurato che, tra maggio e novembre 2024, la 44enne ha utilizzato un profilo social per entrare in sei abitazioni private nei comuni di Istrana, Morgano e Castelfranco Veneto. Durante le prove di lavoro, approfittava della distrazione dei proprietari per sottrarre contanti, gioielli e altri oggetti di valore.

Gli inquirenti hanno recuperato alcuni dei beni sottratti: presso negozi “compro oro” della zona sono stati rinvenuti gioielli appartenenti a una 63enne di Istrana, per un valore di circa 2.000 euro. Inoltre, le indagini hanno permesso di identificare altre vittime, tra cui una 45enne, due 42enni e un 86enne di Castelfranco Veneto, e una 37enne di Istrana, a cui erano stati sottratti monili per un valore stimato di 5.000 euro.

Durante una perquisizione domiciliare, disposta dalla Procura, i Carabinieri hanno rinvenuto un computer e piccoli elettrodomestici rubati a una coppia di Morgano. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.

La donna è stata inoltre denunciata per minacce, poiché avrebbe intimidito una delle vittime che intendeva rivolgersi agli investigatori. L’attività investigativa dei Carabinieri ha così posto fine al modus operandi della 44enne, che dovrà ora rispondere delle accuse dinanzi all’autorità giudiziaria.