Veneto – Si cerca Mattia, 18enne scomparso da lunedì

La mamma e il fratello lo aspettavano per pranzo, ma quando non è arrivato hanno iniziato a preoccuparsi. Con il passare delle ore, il giovane non è rientrato a casa neanche durante la notte.

Dopo una notte senza dare notizie, la famiglia di Mattia Patron Zennaro, 18enne studente dell’ultimo anno del liceo Foscarini di Venezia, ha denunciato la sua scomparsa ai carabinieri. Mattia era uscito per andare a scuola, ma non è mai arrivato in classe e non è stato possibile contattarlo. Preoccupati, i familiari hanno sporto denuncia martedì 17 febbraio. I militari, insieme a genitori e parenti, stanno cercando il giovane, che aveva manifestato difficoltà personali. Indossava uno zaino nero Superdry, una maglia nera a maniche lunghe e jeans blu. In caso di avvistamento, si chiede di contattare le forze dell’ordine.