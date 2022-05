VENETO – Si cerca ancora Valeria, scomparsa da domenica mattina

Sono rientrate le squadre del Soccorso alpino, che da ieri hanno nuovamente preso parte alle ricerche di Valeria Rosato, 88 anni, uscita dalla propria abitazione domenica mattina, presumibilmente attorno alle 6.30, senza più fare ritorno. Dopo aver perlustrato ieri le aree impervie lungo il torrente Astego, a cavallo tra Crespano e Paderno assieme al Soccorso alpino di Feltre e Prealpi Trevigiane, da questa mattina alle 8 il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa si è concentrato in zona Fonte, a seguito di una segnalazione che vorrebbe l’anziana lungo la provinciale da Onè a Loria. Con il supporto del Soccorso alpino di Asiago e del Sagf di Auronzo, Cortina e Passo Rolle con due unità cinofile, le squadre si sono suddivise su diverse aree. Presente anche un’unità molecolare del Soccorso alpino. Per quanto di competenza, il Soccorso alpino si ferma in attesa di nuovi elementi che possano circoscrivere la zona di indagine e far ripartire le squadre.

Valeria è alta un metro e 68, di media corporatura. Porta i capelli grigi chiari raccolti e ha occhi marroni. Indossa una felpa grigia e pantaloni grigi. È uscita di casa con una vestaglia rosso bordeaux, ma potrebbe non averla più addosso. Calza ciabatte nocciola. Chiunque l’avesse vista o abbia sue notizie è pregato di contattare i Carabinieri al numero 112.