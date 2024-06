VENETO – Si butta nell’Adige: salvato dai Vigili del Fuoco (VIDEO)

Verona, si butta in adige dal ponte pietra, recuperato dai Vgili del Fuoco .

Alle 23.30 i vigili del fuoco di Verona sono intervenuti per recuperare una persona di 37 anni che, dalle telefonate ricevute, si era gettata nel fiume Adige dal ponte pietra, per poi nuotare fino all’altezza di lungadige Sammicheli.

I pompieri intervenuti con 2 automezzi, 7 operatori, tra cui personale specializzato in soccorsofluviale, hanno recuperato il malcapitato, mediante un’autoscala mentre era vincolato da una corda lanciata da agenti di Polizia.

Portato in zona sicura, è stato poi affidato al personale del 118.