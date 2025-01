Veneto – Sequestro storico di droga (2 quintali): 12 arresti. Colpo alla mafia nordafricana

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Dalle prime luci dell’alba, i Finanzieri del Comando Provinciale di Verona, in collaborazione con i Baschi Verdi di Milano e sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Milano, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 10 indagati, a cui si aggiungono altri due arrestati in flagranza. Tutti sono ritenuti appartenenti a un’organizzazione criminale internazionale dedita al traffico di stupefacenti.

L’operazione, condotta dalla Sezione Mobile del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Verona, ha portato al sequestro di circa 83 chilogrammi di cocaina, 103 chilogrammi di hashish e 170.000 euro in contanti.

Il traffico e i metodi utilizzati

Le indagini hanno svelato una rete ramificata tra Belgio, Paesi Bassi e Italia. La cocaina veniva trasportata dal Nord Europa con autovetture modificate, dotate di doppifondi elettromeccanici per nascondere il carico. L’hashish, invece, era confezionato in involucri che imitavano snack dolciari per ragazzi, con etichette ispirate a marchi famosi, un espediente studiato per eludere controlli.

Una volta giunte in Italia, le sostanze stupefacenti venivano stoccate in due garage nell’hinterland milanese, utilizzati come basi logistiche per smistare la droga sia nella piazza veronese che in altre aree del Paese.

Un’indagine complessa

L’attività investigativa è partita nel settembre 2023, con l’arresto nella bassa veronese di un cittadino marocchino sorpreso a trasportare 16 chilogrammi di hashish. L’uomo, nel tentativo di fuggire, aveva speronato i veicoli dei Finanzieri, rendendo necessario l’uso delle armi per fermare il suo veicolo in corsa. Da questo episodio è emerso un quadro più ampio, che ha permesso di ricostruire il funzionamento dell’organizzazione criminale grazie a pedinamenti, intercettazioni e riprese video.

I legami con la Mocro-Mafia

Le indagini hanno evidenziato il coinvolgimento della rete internazionale nota come Mocro-Mafia, composta prevalentemente da soggetti nordafricani. I proventi, stimati in milioni di euro, venivano trasferiti tramite il sistema informale “hawala”, utilizzando intermediari turchi per garantire anonimato e sfuggire ai controlli bancari.

Nel marzo 2024, un’ulteriore operazione aveva già portato al sequestro di ingenti somme di denaro e lingotti d’oro nel milanese, colpendo un altro snodo strategico dell’organizzazione.

Un colpo al narcotraffico

L’operazione odierna rappresenta un duro colpo al traffico di stupefacenti in Italia e un passo avanti nel contrasto ai circuiti finanziari che alimentano il crimine organizzato internazionale. Le indagini proseguono per accertare ulteriori responsabilità e collegamenti.