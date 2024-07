VENETO – Sequestra e violenta la ex, ma il datore di lavoro di lei riprende tutto con il cellulare. Arrestato 55enne

Un cittadino 55enne dello Sri Lanka è stato arrestato a Verona dopo aver preso con la forza la sua ex, averla chiusa in auto e violentata. L’uomo è stato catturato grazie alla prontezza di un uomo di 74 anni che ha ripreso la scena con un telefonino e ha chiamato la polizia. La donna lavora come collaboratrice domestica nell’abitazione del 74enne. Gli agenti sono arrivati sul posto hanno iniziato le ricerche e, nel frattempo sono risaliti all’identità del cingalese. Lo hanno convinto poi con un escamotage a dirigersi verso la questura dove è stato arrestato. A suo carico prove incontrovertibili: oltre alle immagini fornite dal 74enne anche la testimonianza della vittima e alcune foto trovate sul cellulare dell’aggressore, che documentano l’aggressione.