VENETO – Scontro furgone e moto che prendono fuoco: 2 feriti di cui uno grave (FOTO)

Poco prima delle 16 di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Vespucci a Mestre per un incidente e incendio di una moto e di un furgone: due feriti di cui il centauro in codice rosso.

La squadra dei vigili del fuoco arrivati dal locale distaccamento hanno spento le fiamme del furgone e della moto, mentre il ferito più grave è stato stabilizzato dal personale del Suem e trasferito in ospedale. Assistita sul posto dai sanitari la conducente del furgone lievemente ferita.

La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.