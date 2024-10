Veneto – Scorciatoie nelle cittadinanza: 10 indagati

Dieci persone sono state iscritte nel registro degli indagati dalla Procura della Repubblica di Treviso con l’accusa di aver agevolato oltre 150 cittadini brasiliani nell’ottenimento della cittadinanza italiana, nell’arco di quattro anni. Tra gli indagati ci sono anche tre ex agenti della polizia locale di Crocetta del Montello (Treviso).

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

https://whatsapp.com/channel/0029VamMqWZDzgTBs9e3Ko3c

Secondo le accuse, l’organizzazione avrebbe permesso ai richiedenti di ottenere false dichiarazioni di ospitalità, risultando formalmente domiciliati in diverse abitazioni del comune di Crocetta del Montello. In realtà, avrebbero messo in atto un sistema di turnazione per ingannare gli addetti all’anagrafe.

Tutti gli indagati devono rispondere dell’accusa di falso ideologico in concorso.