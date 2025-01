Veneto – Scoperto ladro con 29 identità grazie al Ris di Parma

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Dopo oltre due anni di indagini, i carabinieri sono riusciti a identificare l’autore di un furto in abitazione avvenuto il 20 novembre 2022 ad Altivole, in via Castellana. Grazie a un’analisi approfondita delle immagini di videosorveglianza da parte del Ris di Parma, è stato denunciato un 42enne di origine serba, senza fissa dimora e con precedenti.

L’uomo, che avrebbe agito con due complici ancora da identificare, si era introdotto nell’abitazione di un operaio del posto forzando la porta d’ingresso, trafugando monili in oro e denaro contante per un valore di circa 2.000 euro. L’identificazione è stata resa complessa dal fatto che il ladro utilizzava ben 29 alias diversi per sfuggire ai controlli. Inoltre, si spostava a bordo di una BMW con targhe rubate, motivo per cui è stato denunciato anche per ricettazione.

Le indagini proseguono per identificare i complici e verificare eventuali altri reati commessi dall’uomo.