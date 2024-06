VENETO – Scoperti tre agenti immobiliari abusivi

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso, nell’ambito del costante monitoraggio economico del territorio, hanno individuato tre persone che operavano quali agenti di mediazione immobiliare senza aver ottenuto le previste abilitazioni.

L’operazione, condotta dai finanzieri della Compagnia di Conegliano, ha consentito di appurare che i presunti “professionisti”, che prestavano la loro opera a beneficio della stessa agenzia immobiliare, avevano concluso diverse operazioni di compravendita immobiliare.

Al termine delle attività ispettive, nei confronti degli agenti immobiliari abusivi sono state contestate le previste sanzioni amministrative, per un importo massimo di 15mila euro. Inoltre, gli stessi sono stati segnalati alla Camera di Commercio di Treviso-Belluno anche in ordine all’attivazione delle procedure di restituzione ai clienti delle somme indebitamente percepite, per circa 25mila euro. Solo i mediatori abilitati e iscritti, infatti, possono richiedere al cliente di corrispondere una provvigione per l’attività di mediazione svolta.

Le sanzioni amministrative hanno lo scopo di contrastare gli effetti distorsivi prodotti dall’abusivismo in questo settore che, in caso di recidiva, può configurare il reato di esercizio abusivo di una professione, reato che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 10 mila a 50 mila euro.