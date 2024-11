Veneto – Scoperta maxi-frode nel settore del web marketing: sequestro da 10 milioni di euro

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

I finanzieri del Comando Provinciale di Venezia, su delega della Procura della Repubblica locale, hanno eseguito perquisizioni e sequestri d’urgenza di beni e denaro per oltre 10 milioni di euro nelle province di Venezia, Padova, Milano, Roma e Bolzano. L’indagine, condotta dal 2° Nucleo Operativo Metropolitano di Venezia, ha portato alla luce un’organizzazione transnazionale dedita alla frode fiscale mediante fatture false per operazioni inesistenti, principalmente nel settore delle campagne pubblicitarie e del web marketing.

Le indagini hanno accertato che due società del veneziano sfruttavano una rete di società “cartiere” per generare costi fittizi e aggirare il fisco. L’organizzazione avrebbe emesso e ricevuto fatture false per oltre 64 milioni di euro. I profitti illeciti venivano periodicamente trasferiti su conti esteri, in particolare nell’Europa dell’Est, mediante documenti fiscali falsi emessi da società estere riconducibili al gruppo. Da questi conti, il denaro veniva ritirato in contanti da un cittadino britannico, membro dell’organizzazione, che riportava le somme in Italia.

L’inchiesta coinvolge 27 persone fisiche e 28 società, di cui 9 estere. Tuttavia, in attesa di un giudizio definitivo, resta valido il principio di presunzione di innocenza per gli indagati.

