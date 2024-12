VENETO – Scontro tra due furgoni: feriti i 2 autisti (FOTO)

Poco prima delle 15:30 di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS 51 in via Alemagna a Longarone per lo scontro tra due piccoli furgoni: feriti i due autisti.

Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Belluno e il locale distaccamento hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto uno dei due conducenti rimasto incastrato. Entrambi i feriti sono stati presi in cura dal personale del Suem e trasferiti in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell’incidente. Durante le operazioni di soccorso la strada è rimasta chiusa alla circolazione.

Un altro incidente si è verificato alle 16:30 lungo la SR 203 in località Avoscan a San Tomaso Agordino. I vigili del fuoco arrivati dal distaccamento di Agordo, hanno messo in sicurezza il teatro incidentale ed estratto l’autista rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo di una Bmw Berlina. Ferita anche la conducente della jeep Avenger. Entrambi i feriti sono stati presi in cura dal personale del Suem e trasferiti in pronto soccorso. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro.