Veneto – Doppio incidente in autostrada: un morto

Due incidenti si sono verificati questa mattina lungo l’autostrada A13, tra gli svincoli di Monselice e Boara Pisani in direzione Bologna , con uno dei sinistri che ha causato la morte di un uomo. Il primo incidente si è verificato al km 76 e ha coinvolto tre mezzi con cinque feriti, mentre il secondo, più grave, è accaduto al km 78, con un automobilista deceduto.

L’incidente mortale è avvenuto poco dopo le 11:00, quando un automobilista ha tamponato violentemente un mezzo pesante. I vigili del fuoco, che erano già intervenuti precedentemente, sono arrivati rapidamente e hanno messo in sicurezza l’auto, estraendo il conducente. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo, un 50enne a bordo di una Mini Cooper.

Precedentemente alle 9:45, i vigili del fuoco erano intervenuti circa due chilometri prima, per un incidente che ha coinvolto un’auto, un furgone e un camioncino compattatore, quest’ultimo finito rovesciato fuori dalla carreggiata. I pompieri arrivati da Este hanno messo in sicurezza il teatro incidentale e hanno estratto i due feriti rimasti bloccati nel compattatore, che sono stati presi in cura dal personale sanitario e trasferiti in ospedale. Anche i due occupanti del furgone e la ragazza alla guida di una Volkswagen Polo hanno ricevuto le cure necessarie e sono stati trasferiti in ospedale. In totale, cinque persone sono rimaste ferite.

Le cause dei due incidenti sono al vaglio della polizia stradale. Le operazioni di soccorso da parte dei vigili del fuoco sono terminate intorno alle 13:00.