Veneto – Scontro in A4 fra due camion e un’auto: muore una donna, un’altra rimane ferita

Poco prima delle 9:00, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 tra l’allacciamento dell’A4 / A57 e la diramazione per l’A13 in direzione Milano nel territorio di Vigonza per un tamponamento tra due mezzi pesanti e un’auto monovolume: una donna deceduta e una ferita.

Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Mestre, Mira e Padova, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre la passeggera della Citroen Berlingo incastratasi sotto l’autoarticolato di olio alimentare, è stata presa in cura dal personale sanitario, stabilizzata e trasferita in ospedale. Estratta dai vigili del fuoco la conducente rimasta incastrata, purtroppo nonostante i soccorsi il medico del Suem ha solo potuto constatare la morte della donna. Ferito anche l’autista del mezzo pesante che ha tamponato, elitrasportato in ospedale.

Sul posto la polstrada e il personale ausiliare di autostrada.

Il traffico veicolare è stato canalizzato su una corsia con il formarsi di lunghe code.

Operazioni di soccorso ancora in corso.

