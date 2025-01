Veneto – Scontro frontale fra due auto: muore un uomo, ferita una donna

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Villanova di Camposampiero – Tragedia nella serata di venerdì 17 gennaio in via Cavin Caselle, a Murelle. Poco prima delle 21:30, uno scontro frontale tra una Toyota Yaris e una Mini Cooper è costato la vita a Nicola Giacon, 59 anni, residente in zona, mentre una donna alla guida dell’altra auto è rimasta ferita.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento volontario di Borgoricco, che hanno estratto la conducente della Mini Cooper rimasta incastrata nell’abitacolo. Stabilizzata dai sanitari del Suem 118, è stata trasportata in ospedale in condizioni serie, ma non in pericolo di vita. Per il conducente della Toyota, invece, non c’è stato nulla da fare: i tentativi di rianimazione si sono rivelati vani, e il medico ha dichiarato il decesso sul posto.

I carabinieri della Compagnia di Padova hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro, ipotizzando tra le possibili cause l’eccessiva velocità, una manovra azzardata o una distrazione. Il pubblico ministero ha disposto il sequestro dei veicoli coinvolti per ulteriori accertamenti.

La notizia della morte di Giacon ha colpito profondamente la comunità locale, lasciando attoniti amici e conoscenti. Nel frattempo, la viabilità ha subito pesanti rallentamenti fino alla mezzanotte, quando si sono concluse le operazioni di messa in sicurezza e rilievo del teatro dell’incidente.

Questo è il secondo tragico incidente stradale avvenuto in pochi giorni nella provincia di Padova: solo domenica scorsa, a Brugine, Ombretta Sorgato aveva perso la vita dopo essere stata investita mentre percorreva in bicicletta una strada del paese.