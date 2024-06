VENETO – Scontro fra tre auto: una prende fuoco

Alle 19:00 circa, di giovedì 27 giugno, i vigili del fuoco sono intervenuti per un tamponamento tra tre auto lungo SS 309 Romea a Conche di Codevigo (PD), che ha causato l’incendio di uno dei mezzi. Nessuna persona è rimasta ferita.

La squadra dei vigili del fuoco accorsa da Piove di Sacco ha spento con la schiuma la Volkswagen Golf, alimentata a gasolio, andata irrimediabilmente distrutta. Le cause di probabile natura elettromeccaniche sono al vaglio della squadra intervenuta. Sul posto i carabinieri per deviare il traffico ed eseguire i rilievi del sinistro.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.