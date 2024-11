Veneto – Scontro fra tre auto: sette persone ferite, fra cui due bambini

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Poco dopo le 17:00 di mercoledì 13 novembre, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS 12 tra il comune di Buttapietra e Isola della scala per lo scontro frontale tra due auto.

Nello scontro è stata coinvolta una terza autovettura.

La squadra dei vigili del fuoco arrivata da Verona, ha messo in sicurezza i mezzi coinvolti e iniziato le operazioni di estrazione.

Utilizzando cesoie e divaricatori idraulici hanno liberato 7 persone rimaste incastrate tra le lamiere, tra queste anche 2 bambini.

I traumatizzati sono stati affidati al personale sanitario e trasferiti tutti all’ospedale di borgo Trento.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono ancora in atto.

Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi.

La statale risulta tutt’ora chiusa al traffico.