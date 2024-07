VENETO – Scontro fra due moto: due feriti

Alle 11:40, di giovedì 11 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 347 in località Lantrago nel comune della Valle Agordina per un incidente tra due moto: feriti i due centauri. La squadra dei vigili del fuoco accorsa da Agordo ha messo in sicurezza le due moto e collaborato ai soccorsi sanitari dei due motociclisti: un austriaco e un italiano. Entrambi sono stati stabilizzati dai sanitari e trasferiti in ospedale: in codice rosso lo straniero e in giallo l’italiano. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 13:45.