Veneto – Scontro fra due furgoni, uno per disabili: un ferito

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Campagna Lupia (VE), 16 dicembre 2024 – Alle 12:10 di oggi, in via San Marco, nella frazione di Lova, si è verificato un incidente tra due furgoni, uno dei quali adibito al trasporto di persone con disabilità, che si è ribaltato. Nell’incidente, sei persone sono rimaste coinvolte, con un ferito trasportato in ospedale per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con squadre provenienti da Piove di Sacco e Mira, che hanno messo in sicurezza i veicoli e soccorso le persone coinvolte. Gli occupanti del Fiat Scudo, cinque uomini e una donna, sono stati estratti dai soccorritori ancora con le cinture di sicurezza allacciate. Tutti hanno riportato contusioni, ma solo una persona è stata trasferita al pronto soccorso per controlli. Illeso invece l’autista del Renault Kangoo, l’altro veicolo coinvolto nello scontro.

Personale del Suem ha prestato assistenza medica sul posto, mentre carabinieri e polizia locale hanno gestito il traffico e effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Le operazioni di soccorso si sono concluse dopo circa un’ora e mezza.