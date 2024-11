Veneto – Scontro fra due auto: un morto e un ferito grave

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Poco dopo le 22:00, di sabato 9 novembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Dante Alighieri a Loreggia (PD) per un incidente tra due auto di cui una finita rovesciata dopo aver impattato contro una spalletta stradale: quattro feriti.

Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Castelfranco e Cittadella, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dall’auto rovesciata i due occupanti, che sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem. I due feriti i sono stati stabilizzati dal personale sanitario e trasferiti in ospedale a Camposampiero e Padova in codice rosso. Il ferito (Ayoub Hannioui di 28 anni) ricoverato a Camposampiero è poi deceduto nella notte. Feriti in maniera lieve le due persone a bordo della Nissan portati in ospedale per dei controlli.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate mezz’ora dopo la mezzanotte.