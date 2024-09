VENETO – Scontro fra due auto e un camion: un morto e un ferito

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO!

Dalle 10:15, di lunedì 2 settembre, i vigili del fuoco stanno operando per un incidente stradale che ha coinvolto tre auto e un mezzo pesante sulla SS51, a Pontecadore (BL): un morto e un ferito.

I vigili del fuoco accorsi da Pieve di Cadore e dalla centrale di Belluno con un’autopompa e l’autogrù hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre il personale sanitario del Suem ha preso in cura un ragazzo rimasto ferito, elitrasportato in ospedale. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico del 118 ha dovuto dichiarare la morte di uomo, che viaggiava insieme al minore. Illesi i passeggeri delle altre due auto e del camion. Ancora in corso rilievi della polizia stradale per ricostruire la dinamica del sinistro. sul posto personale dell’Anas. La circolazione stradale è al momento interrotta. Intervento dei vigili del fuoco ancora in corso.