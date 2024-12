Veneto – Scontro fra due auto che finiscono fuori strada: cinque feriti fra cui un bambino

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Alle ore 21:00, i vigili del fuoco sono intervenuti sull’autostrada A4, tra l’area di servizio di Arino e lo svincolo per l’A57 in direzione Venezia, a seguito di un incidente che ha coinvolto due auto finite fuori dalla carreggiata.

Nell’impatto sono rimaste ferite cinque persone, tra cui un bambino. Le squadre dei vigili del fuoco, giunte da Mira e Padova, hanno messo in sicurezza i veicoli mentre il personale sanitario del Suem ha prestato soccorso ai feriti, trasferendoli per accertamenti in ospedale.

Sul posto sono intervenuti anche la polizia stradale e il personale ausiliario di Autostrade per i rilievi e la gestione del traffico. Le operazioni di soccorso si sono concluse dopo circa un’ora e mezza. Fortunatamente, le condizioni dei feriti non risultano gravi.