Veneto – Scontro fra camion in A4: un morto e un ferito grave

A4, INCIDENTE TRA MEZZI PESANTI TRA CESSALTO E SAN STINO: UN AUTISTA DECEDUTO E UN ALTRO FERITO GRAVEMENTE

Alle 16:15, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 tra gli svincoli di Cessalto e San Stino al km 437 per un tamponamento tra tre mezzi pesanti: deceduto un autista e un altro ferito in modo grave. Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Portogruaro Motta di Livenza e Treviso con l’autogrù, hanno messo in sicurezza i mezzi ed utilizzando divaricatori, martinetti e divaricatori idraulici hanno estratto gli autisti. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte di uno. L’altro ferito è stato stabilizzato e trasferito in ospedale in codice rosso. L’autostrada in direzione Trieste è stata chiusa al traffico nel tratto interessato dall’incidente. Sul posto la polizia stradale e personale di autostrade alto Adriatico.