VENETO – Scontro fra auto e moto: muore motociclista

Intervento dei vigili del fuoco martedi 9 luglio alle 18:15, per un incidente frontale tra un’auto e una moto in via Bonisiolo, a Mogliano Veneto (TV): deceduto il motociclista.

La squadra dei vigili del fuoco giunta sul posto dalla centrale di Treviso ha messo in sicurezza i mezzi, mentre non c’è stato nulla da fare per il 62enne alla guida della moto, sbalzato in un fossato adiacente alla strada. Il personale medico del Suem 118 ne ha purtroppo dichiarato il decesso.

Sul posto anche i carabinieri per l’accertamento sulle cause del sinistro.

L’intervento dei vigili del fuoco è terminato alle 20.30.